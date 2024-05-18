Kazaya neden olan sürücüden ilginç çıkış: Polis çağırmayın!

18 May 2024 03:42 - Güncelleme : 18 May 2024 03:57

Hatay’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

Hatay’da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda tutuklama var!

nevşehir’de zincirleme kazaya neden olan kadın sürücü iddiaya göre, çarptığı araç sürücülerine "polis çağırmayın" teklifinde bulundu. Nevşehir'de 50 BH 345 plakalı otomobili ile 80. Yıl Bulvarı'ndan Zübeyde Hanım Caddesi'ne kontrolsüz şekilde çıkan Gül S., önce Ali A.'nın kullandığı 42 APN 753 minibüse, daha sonra da Bahadır C.'nin kullandığı hafif ticari araca çarparak zincirleme kazaya neden oldu.

Kazanın etkisiyle Gül S.'nin aracı kaldırıma savrularak bir reklam panosuna çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan alkol muayenesinde Gül S.'nin 1.35 promil alkollü olduğu tespit edildi.

REKLAM PANOSUNA ÇARPTI

Kaza, gece saatlerinde Güzel Yurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Leyal kavşağında meydana geldi. 50 BH 345 plakalı otomobili ile 80. Yıl Bulvarı'ndan Zübeyde Hanım Caddesi'ne kontrolsüz olarak çıkan alkollü sürücü Gül S., önce Ali A.’nın kullandığı 42 APN 753 minibüse, daha sonrada Bahadır C.’nin kullandığı hafif ticari araca çarptı. Gül S.’nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma savrularak yol kenarında bulunan reklam panosuna çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alkol muayenesinde 1.35 promil alkollü çıkan kadın sürücü Gül S., çaptığı araç sürücülerinden polis çağırmamalarını rica ettiği öğrenildi.

Kazada yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.