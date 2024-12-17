Keçi avcısı milletvekilinden şoke eden önerge! 'Neden azalıyor' diye Meclis'e gitmiş

17 Aralık 2024 11:26 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 11:41

Tunceli'de nesli korumada olan yaban keçisi avlayan, aralarında eski Trabzonspor futbolcusu ve İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesildi. Karaman'ın 7 ay önce Meclis'e 'Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor' şeklinde soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

Tunceli​'de yaban keçisi avlayan, aralarında İyi Parti​ Konya Milletvekili Ünal Karaman'ın da bulunduğu 4 kişiye 650 bin lira para cezası kesilirken Karaman'ın 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" şeklinde soru önergesi verdiği ortaya çıktı.

KÖYLÜLER İHBAR ETMİŞTİ

Yaban keçisi popülasyonunun yoğun olduğu Pertek ilçesine bağlı Kolonkaya köyünde silah sesi duyan ve avcıları gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Durumdan haberdar olan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla, ekipler jandarmanın da desteğiyle geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir yaban keçisi ölü olarak bölgeden alındı.

İYİ PARTİLİ KARAMAN SUÇÜSTÜ YAKALANDI!

Aralarında İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman'ında bulunduğu 4 avcı, tekneyle bölgeden uzaklaştı. Ekipler, Jandarma Bot Amirliği'nin yardımıyla tekneyi takibe aldı. Elazığ kıyısına geçildiği için ekipler, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na, ardından da Elazığ Harput Cumhuriyet Başsavcılığı'na bilgi verdi.

SİLAH BULUNDU

Savcılık talimatıyla teknede arama çalışması yapıldı. Savcılık tarafından arama kararı verilmesinin ardından botta yapılan incelemede olayda kullanıldığı düşünülen bir silah bulundu. Olaya ilişkin tutanak tutulurken aralarında milletvekilinin de bulunduğu şahıslara 650 bin lira ceza kesildi. Köylülerin, vurulan başka yaban keçisi olduğu ihbarı üzerine ekiplerce bölgede başlatılan incelemelere devam edildiği öğrenildi.

1.3 MİLYON CEZA KESİLDİ

Öte yandan Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talimatıyla yaban hayatına yönelik koruma ve kontrol tedbirleri artırılırken, 2 gün önce de koruma altındaki yaban keçisini avlayan ve dronla tespit edilen şahıslara 1 milyon 300 bin lira para cezası kesilmişti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

Kaçak av skandalı tepkilerin odağında olurken eski Trabzonspor futbolcusu ve teknik direktör Ünal Karaman'ın 7 ay önce "Tiftik keçisi sayısı neden azalıyor" şeklinde Meclis'e soru önergesi verdiği ortaya çıktı. Ünal Karaman'ın karıştığı kaçak av skandalına sosyal medyada pek çok kullanıcı sert tepki gösterdi.