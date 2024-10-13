Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kedi yüzünden dehşet saçtı! 80 yaşındaki adam, 2 kişiye kurşun yağdırdı

Kedi yüzünden dehşet saçtı! 80 yaşındaki adam, 2 kişiye kurşun yağdırdı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:51

Sivas'ta psikolojik problemi olan 80 yaşındaki adam, beslediği kedilere işkence ettiklerini öne sürdüğü 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Sivas​'ta psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen 80 yaşında olan emekli öğretmen V.O., beslediği kediye eziyet ettiklerini iddia ettiği komşuları Y.Y. ve N.Y.'yi tabancayla yaraladı. Y.Y. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y'nin ise ayağına kurşun isabet etti.

Kedi yüzünden dehşet saçtı! 80 yaşındaki adam, 2 kişiye kurşun yağdırdı - 1. Resim

GÖZALTINDA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralı baba oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. V.O. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kedi yüzünden dehşet saçtı! 80 yaşındaki adam, 2 kişiye kurşun yağdırdı - 2. Resim

KEDİLERE EZİYET ETTİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Tanıkların ifadelerine göre her iki tarafında hayvan sever oldukları ve kedi besledikleri, V.O.'nun baba ve oğluna kedilere eziyet ettiği gerekçesiyle silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Çevredekiler V.O.'nun psikolojik problemleri bulunduğu ifade edildi. Y.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
sivas

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...