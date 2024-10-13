Kedi yüzünden dehşet saçtı! 80 yaşındaki adam, 2 kişiye kurşun yağdırdı

13 Ekim 2024 14:37 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:51

Sivas'ta psikolojik problemi olan 80 yaşındaki adam, beslediği kedilere işkence ettiklerini öne sürdüğü 2 kişiye kurşun yağdırdı.

Iğdır'da bir kadın balkon çıktı, önüne gelene silahla ateş etti!

Iğdır'da bir kadın balkon çıktı, önüne gelene silahla ateş etti!

Sivas​'ta psikolojik problemleri bulunduğu ileri sürülen 80 yaşında olan emekli öğretmen V.O., beslediği kediye eziyet ettiklerini iddia ettiği komşuları Y.Y. ve N.Y.'yi tabancayla yaraladı. Y.Y. göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanırken baba N.Y'nin ise ayağına kurşun isabet etti.

GÖZALTINDA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri; yaralı baba oğul ambulansla hastaneye kaldırıldı. V.O. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KEDİLERE EZİYET ETTİKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Tanıkların ifadelerine göre her iki tarafında hayvan sever oldukları ve kedi besledikleri, V.O.'nun baba ve oğluna kedilere eziyet ettiği gerekçesiyle silahlı saldırıda bulunduğu ileri sürüldü.

Çevredekiler V.O.'nun psikolojik problemleri bulunduğu ifade edildi. Y.Y'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.