Kediye saldıran pitbullun sahibi serbest bırakıldı! Geriye vahşet görüntüleri kaldı

10 Haziran 2024 23:11 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 23:22

Esenler'de ağızlıksız dolaştırılan pitbull cinsi köpek, parktaki bir kediye saldırmıştı. Dehşete düşüren olayda pitbull, ağzına aldığı kediyi bırakmadığı gibi sahibini de ısırmaya çalışmıştı. Çevredekiler köpeğe engel olmaya çalışsa da kedi feci şekilde can verdi.

Aynı köpeğin, başka bir kediye saldırdığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri inceleme başlattı. Yapılan incelemelerde; pitbullun sahibinin 54 yaşındaki S.K. isimli şahıs olduğu fakat 9 Haziran günü park içerisinde köpeği gezdiren şahsın U.Ü. (22) isimli kişi olduğu tespit edildi.

SERBEST BIRAKILDILAR

U.Ü. ve S.K. isimli şahıslar 10 Haziran günü yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Hayvanın tehlikeye sokulacak şekilde bırakılması" suçundan adli işlem başlatıldı. Adliyeye sevk edilen şahıslar serbest bırakıldı.