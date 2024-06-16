Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf tutkusu yüzünden ölümden döndü!
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Haziran 2024 19:58 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 20:04
Fethiye'nin gözde doğal güzelliği Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çektirmek isteyen kişi 60 metreden aşağıya düştü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Kelebekler Vadisi'nde fotoğraf çekmek isteyen kişi feci bir kaza atlattı.
İlçeye tatile gelen Mahmut Kula (40), vadide manzaranın fotoğrafını çektiği sırada, yaklaşık 60 metre aşağıya düştü.
İhbar üzerine bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi.
Yaralanan Kula, bölgeye ulaşan ekipler tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı