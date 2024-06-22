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Kelebekler Vadisi'nden korkun ölüm! Metrelerce yüksekten çakıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Haziran 2024 17:27 - Güncelleme : 22 Haziran 2024 17:31

Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesindeki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisinin zirvesinden düşen Abdullah Kaynak isimli vatandaş yaşamını yitirdi.

Ölüdeniz Faralya Mahallesindeki Kelebekler Vadisi’nin zirvesine çıkan 43 yaşındaki Abdullah Kaynak, dengesini kaybederek ayağının kayması üzerine sarp kayalıklara düştü.

Kelebekler Vadisi'nden korkun ölüm! Metrelerce yüksekten çakıldı - 1. Resim

Olay sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye UMKE ve Jandarma JAK ekipleri sevk edildi.

CANSIZ BEDENİNE UMKE ULAŞABİLDİ 

UMKE ve JAK ekipleri düşen vatandaşa ulaştıklarında Kaynak’ın cansız bedeni ile karşılaştı.

Kelebekler Vadisi'nden korkun ölüm! Metrelerce yüksekten çakıldı - 2. Resim

UMKE ve JAK ekipleri sarp araziden sedyeye aldıkları vatandaşın cansız bedenini Kelebekler Vadisi’ne kadar taşıdı. Kelebekler Vadisinden tekne Ölüdeniz’e taşındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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