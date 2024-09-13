Kemal Çağlar Temel'e düzenlenen suikastın yeni görüntüsü ortaya çıktı!

13 Eylül 2024 11:21 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 11:23

İstanbul’da kozmetik ürünleri satan firma sahibi Kemal Çağlar Temel suikasta uğramıştı. Kurşunların hedefi olan Temel hayatını kaybetmiş, yapılan incelemelerde azmettirici Osman' lakaplı Boran D. olduğu belirlenmişti. Azmettirici ve tetikçiyle birlikte 16 şüpheli gözaltına alınırken saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bir bardak su için korkunç cinayet kamerada! Sopalarla vahşice dövüp öldürdüler

Bir bardak su için korkunç cinayet kamerada! Sopalarla vahşice dövüp öldürdüler

İstanbul'da kozmetik ürünleri satan bir firmanın sahibi olan Kemal Çağlar Temel, iş yeri önünde suikaste uğradı. Temel, gerçekleşen silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıkarken, saldırının her anının kaydedildiği görüldü.

4-5 EL ATEŞ AÇTI

Üsküdar’da motosikletiyle iş yerine gelen Temel, yüzünde cerrahi maske bulunan bir saldırgan tarafından 4-5 el ateş edilerek vuruldu. Saldırgan olay yerinden yaya olarak kaçarken, Temel aldığı kurşunlar sonucunda hayatını kaybetti.

Polis soruşturması sonucu saldırının azmettiricisinin Boran Deniz olduğu tespit edilirken, tetikçi ve 16 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca saldırının yeni görüntüleri de gün yüzüne çıktı.

ETİKÇİ VE AZMETTİRİCİ BORAN DENİZ YAKALANDI

Suikastın ardından harekete geçen ekipler, saldırının azmettiricisinin Boran D. olduğunu ortaya çıkarttı. Tetikçiyle birlikte 16 şüpheli gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda cinayette kullanılan silahla birlikte 10 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi, polis yeleği ve çelik yelek ele geçirildi.