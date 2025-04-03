Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylık' kararını açıkladı! İddialara son noktayı koydu

CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay ile ilgili yaptığı açıklamada aday olmadığını söyledi. "Kurultaya gidecek misiniz?" sorusuna ise "Eğer davetiye gelmişse giderim" cevabını verdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylık' kararını açıkladı! İddialara son noktayı koydu
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 13:16
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 13:21

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 6 Nisan Pazar günü gerçekleştireceği olağanüstü kurultay ile ilgili açıklamalarda bulundu. Aday olacağı yönündeki iddiaları yalanlayan Kılıçdaroğlu, davet gelmesi halinde kurultaya gideceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu 'adaylık' kararını açıkladı! İddialara son noktayı koydu

"ADAY DEĞİLİM"

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Kılıçdaroğlu, "Aday mısınız?" sorusuna, "Hayır efendim. Ben aday değilim…" yanıtını verdi.

"Kurultaya gidecek misiniz?" şeklindeki soruya da cevap veren Kılıçdaroğlu, "Biliyorsunuz bir süredir Bayram dolayısıyla tatildeyim. Eğer davetiye geldiyse giderim. Ofiste olmadığım için davetiyenin gelip gelmediği hakkında da bilgim yok. Bir iki güne döneceğim, eğer davetiye gelmişse giderim" ifadelerini kullandı.

"Aday olmanız için imza toplayanlara kaç imza topladığınızı sorduğunuz, 400 civarında kaldığını öğrendiğinizde de 600’ü bulmaları halinde adaylığı düşüneceğinizi söylediğiniz ileri sürülüyor" şeklindeki soruya Kılıçdaroğlu, esprili bir dille yanıt verdi: "Az söylemişler. Madem istemişim niye az olsun, şöyle 750-800 olsaydı bari... Az demişler, 800’ü geçseydi..."

Kimsenin açıp kendisine sormadan hakkında yorumda bulunduğunun altını çizen Kılıçdaroğlu, "Herkes aday yapıyor ama ben aday değilim" ifadelerini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu aday olacak mı? İlk kez konuştu, kafa karıştırdı
Kılıçdaroğlu'nun kongre planı! Kulislerde konuşulan İmamoğlu ile kritik pazarlık iddiası
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.