İmamoğlu Kılıçdaroğlu'ndan ne istedi? Ses kaydıyla ilgili çarpıcı sözler

CHP'de İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu ile yaptığı iddia edilen görüşmeye ait ses kaydının ortaya çıkması sonrası Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu cezaevinde ziyaret etti. Peki görüşmede neler konuşuldu, ziyaret nasıl gerçekleşti? TGRT Haber TV'de görüşmenin detayları paylaşıldı

Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği CHP 38. Olağan Kurultayı hakkında şaibe iddiaları 30 Haziran'da görülecek duruşmada görülecek.

Mahkemenin nasıl bir karar vereceği merakla beklenirken eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB'ye yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan Ekrem İmamoğlu’nun kurultay gecesi yaptığı ses kaydının ortaya çıkması gündemi sarstı.

İMAMOĞLU SES KAYDINA TEPKİLİ

Kılıçdaroğlu'nun adaylıktan çekilmesiyle ilgili olan ses kaydının açık edilmesinin ardından bugün Silivri'de Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu ziyaret ettiği görüldü.

TGRT Haber'de izleyicilerle buluşan Taksim Meydanı programında görüşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Gazeteci Barış Yarkadaş, ziyaretin geri planıyla ilgili konuştu.

Yarkadaş, Silivri'deki görüşmenin, ses kaydının servis edilmesiyle birlikte İmamoğlu'nun avukatlarının Kılıçdaroğlu'na gidip talepte bulunmalarıyla gerçekleştiğini belirtti.

"İmamoğlu bu ses kaydının yayınlanmasına inanılmaz tepki gösteriyor." diyen Yarkadaş görüşme sırasında İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu'na "Ses kaydını kim sızdırdıysa bana da kumpas kuranlar onlar, benim alakam yok" dediğini aktardı.

"TROL PAYLAŞIMLARLA HİÇBİR ALAKAM YOK"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de “Kemal Bey’in destek istemesi söz konusu değil. Ekrem İmamoğlu Kemal Bey aleyhine atılan tweetlerle hiçbir alakası olmadığını söylemiş.” ifadelerini kullandı.

"PARTİYE SOKMAM DİYENLERE İZİN VERMEM"

Atik sözlerinin devamında "İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na ‘Sayın Genel Başkanı'm’ diye hitap ediyor. İmamoğlu ‘Partiye sokmayız gibi sözleri kabul edemeyiz, buna izin vermem.' diyor." ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK İSTEDİ

“Kılıçdaroğlu görüşmenin önemli bölümünde sessiz kalıyor. Kemal Bey, partiyi asla sıkıntıya düşürmeyeceğini belirterek ‘üzerime düşen görevi yapacağını söylüyor" diyen Atik İmamoğlu'nun Kılıçdaroğlu’ndan destek istediğini aktararak Kılıçdaroğlu'nun “Kurultay davası iradem dışında, süreci bir arada yürütmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandığını belirtti.