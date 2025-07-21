Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi olan 76 yaşındaki Adil Kılıçdaroğlu, komşu kavgasında geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

Habertürk'ten Alper Uruş'un haberlerine göre Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören beldesindeki Pelitköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi olan Adil Kılıçdaroğlu komşusu ile yaşadığı aidat tartışmasından kısa süre sonra geldiği evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti.

TARTIŞMADAN SONRA FENALAŞTI

Pelinkent Sitesi'nde yönetici olduğu öğrenilen Kılıçdaroğlu, site sakini olan M.A. ile yaşadığı aidat tartışmasından sonra birkaç komşusuyla daha siteye gelen doğalgaz hattının yazlıklara bağlanması konusuna ilişkin yaptığı görüşmenin ardından evine gitti.

Evine geldikten sonra istifra eden Kılıçdaroğlu fenalaştı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kılıçdaroğlu geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün TBMM'de düzenlenecek Altan Öymen'in cenaze törenine katılacağı, yarın ise Adil Kılıçdaroğlu'nun Burhaniye Cemevi'nde düzenlenecek cenaze töreninde kardeşine son görevini yapacağı öğrenildi.