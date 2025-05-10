Kemal Kılıçdaroğlu'nun Anneler Günü mesajında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çok konuşulacak sözler

Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj paylaşan CHP'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu, olayı "tarihi bir adım" olarak nitelerken "Bugün ayrışma değil birleşme, değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır." dedi.

Cumhuriyte Halk Partisi'nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anneler Günü dolayısıyla bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu "Başta aziz şehitlerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, ülkemize fedakârca evlat yetiştiren tüm annelerin Anneler Günü’nü yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandığı paylaşımın devamında Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dikkat çeken sözlere yer verdi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİLAH BIRAKMASI TARİHİ BİR ADIM"

Kılıçdaroğlu paylaşımının devamında "Bu anlamlı günde, bir gerçeği de ifade etmek isterim: Bizleri yıllardır birbirimize düşman etmeye çalışan, ülkemizin birliğine, dirliğine ve toprak bütünlüğüne kasteden terör örgütü; hangi kökenden olursa olsun tüm annelerin yüreğini dağlamıştır. Bu nedenle, terör örgütünün hiçbir şart öne sürmeden silah bırakması ve kendisini feshetmesi; Türkiye Cumhuriyeti’nin sarsılmaz üniter yapısının korunması, toplumumuzun kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi ve ülkemizde kalıcı barış ile huzurun sağlanması adına tarihî bir adım olacaktır." şeklinde ifadeler kullandı.

"BUGÜN AYRIŞMA DEĞİL BİRLEŞME ZAMANI"

"Türkiye, sadece kendi sınırları içinde değil; Kıbrıs’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den Balkanlar’a, Kafkasya’dan Avrupa’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada sözü olan, duruşu olan ve geleceği inşa etme kapasitesine sahip bir ülkedir." diyen Kılıçdaroğlu paylaşımının sonunda " Bugün, ayrışma değil birleşme; çatışma değil uzlaşma; geride kalmak değil, gelişen ve değişen dünyada güçlü bir şekilde var olma zamanıdır." sözlerini kullandı.