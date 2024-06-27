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Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu! Sürekli gülüyor, cenazelere bile gidemiyor

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:39

Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi Adana'da gerçek oldu. Lastik tamircisi Ali Tutar, filmdeki karakter gibi sürekli gülüyor. Çevresindekilerin bu duruma alıştığını söyleyen Tutar, en çok cenazelerde zorlandığını söyledi.

Adana'nın Kozan ilçesinde lastik tamirciliği yapan Ali Tutar, gülmeden duramıyor. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu 'Gülen Adam' filmini aratmayan olayda, Tutar bu özelliği nedeniyle herkes tarafından tanınır hale geldi.

Kemal Sunal'ın

"HİÇ SİNİRLENMEM, HEP GÜLERİM"

İlçede "Gülen Ali" olarak tanınan esnafın bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekiyor.

Her olaya gülen Tutar, cenazelere de bu yüzden gidemiyor. Tutar, "Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" dedi.

Kemal Sunal'ın

Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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