Kemal Sunal'ın "Gülen Adam" filmi gerçek oldu! Sürekli gülüyor, cenazelere bile gidemiyor

27 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 10:39

Adana'nın Kozan ilçesinde lastik tamirciliği yapan Ali Tutar, gülmeden duramıyor. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu 'Gülen Adam' filmini aratmayan olayda, Tutar bu özelliği nedeniyle herkes tarafından tanınır hale geldi.

"HİÇ SİNİRLENMEM, HEP GÜLERİM"

İlçede "Gülen Ali" olarak tanınan esnafın bölgede yaşanan aşırı sıcaklara aldırmadan görevini gülerek yapması herkesin dikkatini çekiyor.

Her olaya gülen Tutar, cenazelere de bu yüzden gidemiyor. Tutar, "Herkes gülmek için buraya yanımıza geliyor. Bana 'Gülen Adam Ali Tutar' diyorlar. Hava çok sıcak olsa da gülerim. Sıcakta gülmek yormaz. Benim çenem ağrımaz. 60 derece sıcakta çalışıyorum. Benim için fark etmiyor hiç sinirlenemem" dedi.

Tutar, en çok cenazede zorlandığını anlatarak, "En çok cenazede zorlanıyorum. Fazla gitmiyorum cenazelere ben kendime yasak koydum cenazelerde güldüğüm için. Kendi cenazemiz dışında başkalarının cenazesine gidemiyorum. Bana lastik değiştirmekten çok gülmeye geliyor insanlar" diye konuştu.