Kemer'de lüks otelde can pazarı: Turistleri güçlükle kurtardılar!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ekim 2024 17:53 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 18:39
Antalya Kemer'de otel yangınında turistler zorlu dakikalar yaşadı. Mutfakta başlayan yangın tüm oteli sardı. Turistler camdan tahliye edildi.
Kemer'in Beldibi mevkiinde bir otelin mutfak kısmında yangın başladı. Alevlerden yükselen dumanlar tüm otel binasını sarınca 112 ekiplerine haber verildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kemer itfaiye birimine bağlı ekipler yangına müdahale ediyor. Diğer yandan yangın sırasında otelde bulunan misafirlerin de tahliyesi görüntülere yansıdı Yangında şu ana kadar yaralanan kimsenin olmadığı kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Vay canına ne korkunç bir olay olmuş, turistlerin durumu üzücü