Kendi yıktığı hasarlı binanın içinde adeta kayboldu, yürekler ağza geldi!

16 Temmuz 2024 18:46 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:50

Deprem hasarlısı binayı yıkmak isterken kepçe operatörünün üzerine moloz yağdı görenlerin yürekleri ağza geldi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesi Hanköy Sokak'ta 5 katlı ve 20 daireli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesinin dokunuşu ile bir anda yıkılan binadan çıkan toz bulutu arasında kalan operatör yürekleri ağza getirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Toz bulut arasında kalan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.