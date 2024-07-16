Kendi yıktığı hasarlı binanın içinde adeta kayboldu, yürekler ağza geldi!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
16 Temmuz 2024 18:46 - Güncelleme : 16 Temmuz 2024 18:50
Elazığ'da Kahramanmaraş depreminde hasar alan binayı yıkmaya giden kepçe operatörü kendi yıktığı binanın toz bulutu içerisinde bir anda yok oldu. Ürkütücü anlar telefonla kaydedildi.
Deprem hasarlısı binayı yıkmak isterken kepçe operatörünün üzerine moloz yağdı görenlerin yürekleri ağza geldi.
Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023’te meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı devam ediyor. Bu çerçevede Üniversite Mahallesi Hanköy Sokak'ta 5 katlı ve 20 daireli bir binanın yıkımı gerçekleştirildi. İş makinesinin dokunuşu ile bir anda yıkılan binadan çıkan toz bulutu arasında kalan operatör yürekleri ağza getirdi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Toz bulut arasında kalan operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı