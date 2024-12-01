Kendilerini üst düzey yetkili olarak tanıtıp 8 milyonluk vurgun yaptılar!

01 Aralık 2024 08:48 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 08:54

Ankara'da kendilerini üst düzey kamu yetkilisi olarak tanıtarak 2 vatandaşı tam 8 milyon lira dolandıran 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çetenin çağrı merkezi gibi faaliyet yürüttüğü de ortaya çıktı

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Ankara​'da kendilerini üst düzey devlet yetkilisi olarak tanıtan S.U. ve S.Ö. tuzağına düşürdükleri kişileri isimlerinin terör örgütüne karıştığını söyleyerek para istedi. “Kurye” ismini verdikleri şahıslar aracılığıyla parayı elden teslim alan dolandırıcıların kullandıkları yöntemle toplam 8 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenildi.

ARAÇLARINDA MİLYONLARCA LİRALIK ZİYNET ÇIKTI

İhbarlar üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık​ Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit ederek takibe aldı. Şahısların Ankara dışına çıkacağının belirlenmesi üzerine şehrin çıkış noktalarına ekipler yerleştirildi. Ankara-Niğde karayolu istikametinde yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Araçta yapılan aramada ise 175 bin dolar ve 2 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

ÇAĞRI MERKEZİ GİBİ FAALİYET YÜRÜTTÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlıların dolandırmaya çalıştıkları kişileri arayarak kendilerine operasyon yapılacağını, başta FETÖ olmak üzere isimlerinin terör örgütü soruşturmalarında geçtiğini, banka hesaplarına terör örgütleri tarafından el konulduğunu, kimlik çıkarıldığını ve adlarına hesaplar açıldığını söyleyerek korkuttukları öğrenildi.,