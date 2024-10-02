Kendini süper kahraman zanneden vatandaş kamerada

02 Ekim 2024 09:49 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:54

Bursa'da yüklü kamyonetin tepesinde seyahat eden bir vatandaşın görüntüleri süper kahramanları aratmadı. Görüntüler başka bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi.

Karacabey​ ilçesi Karacabey-Bursa yolunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Kamyonetin kasasına yüklenen demirler düşmesin diye bir vatandaş​ demirlerin üzerinde yolculuk yaptı.

BİR AN ROLE GİRDİ

Bir süre sonra rüzgara meydan okuyan vatandaşın kendini süper kahraman zannetmesi başka bir sürücü tarafından kaydedildi.

Güvenlik güçleri hem kendisini hem de trafiği tehlikeye düşüren kişi hakkında araştırma başlattı.