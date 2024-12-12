Kendini tarikat lideri olarak tanıtıyordu! Tavsiyeleriyle gençlerin beynini yıkayan Yeliz Ergün'e inceleme

12 Aralık 2024 09:41 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 11:09

Sosyal medya platformlarında kendisini kişisel gelişim uzmanı ve Sophia Tarikatı lideri olarak tanıtan Yeliz Ergün'ün verdiği tavsiyeler çok tepki çekmişti. Ergün’ün, özellikle aile ilişkileri üzerine yaptığı yorumlar, tepkilerin odağına yerleşti. Genç kadınları ve çocukları hedef kitlesine koyduğunu belirten Ergün'ün faaliyetleri hakkında inceleme başlatıldı.

Kendisini kişisel gelişim uzmanı ve spiritüel danışman olarak tanıtan Yeliz Ergün, son açıklamalarıyla sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Özellikle aile ilişkileri üzerine yaptığı yorumlar, kullanıcılar arasında ciddi tartışmalara neden oldu.

Ergün’ün, küçük çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri olduğuna dair öne sürülen görüşler, sosyal medyada geniş bir tepki topladı. Birçok kişi, bu tür açıklamaların aile değerlerine zarar verdiğini savunurken, diğer bazı yorumcular ise insanların duygusal ve finansal olarak manipüle edildiklerini dile getirdi.

ÜNLÜ İSİMLERDEN TEPKİLER GECİKMEDİ

Ergün'ün hedef aldığı kitle de küçük yaşta çocuklar ve genç kadınlardı. Tavsiyelerine ünlü isimlerde de tepki gösterdi Sanatçı Yeşim Salkım​, geçtiğimiz günlerde Yeliz Ergün'e yönelik sert bir tepki gösterdi. Ergün'e "Kutsal Rahibe" diye hitap eden Salkım, "İçinden geçeceğim kızın senin" diyerek öfkesini dile getirdi. Salkım, Ergün'ün açıklamaları karşısında büyük bir öfke patlaması yaşadı ve sosyal medyada bu durumu sert bir şekilde eleştirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sözcü'nün haberine göre; gündeme gelen açıklamaların ardından harekete geçildi. Yeliz Ergün'ün faaliyetleriyle ilgili inceleme başlatıldı.

“Zihin Kontrol Tarikatı çıkışlı Sophia Tarikatı lideri” olarak kendisini tanıtan Yeliz Ergün hakkında “dolandırıcılık, intihara yönlendirme ve cinsel istismar” suçlamalarıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

YELİZ ERGÜN KİMDİR?

Tekstil ve savunma sanayinde çalıştıktan sonra Amerika’daki Masonik zihin kontrol tarikatına gittiğini söyleyen Yeliz Ergün, 2010’dan beri ağır panik atak hastası olduğunu bir röportajında anlattı.

Yeliz Ergün “Panik atağımın sebebini araştırma yolculuğumda bambaşka alemlere açıldım. ‘İnsan nedir? Varoluş nedir? Tanrı, evren nedir? Kalp nedir?’ diye sorgularken spiritüel yolculuğum başladı aslında. Yani ben panik atağıma inmeye çalışırken kendimi buldum” dedi.