Kendisi için mücadele eden ekipleri azarladı! Sözleri herkesi şoke etti: 'Sıkıntı nedir, kapkaççı gibi'

02 Aralık 2024 08:23 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 08:31

Aksaray'da kendisinden haber alınamayan bir vatandaş için ekipler seferber oldu. Tam kapının açılacağı sırada kapıyı açan kişinin kendisi için mücadele eden ekipleri azarlaması herkesi şoke etti.

Çerdiğin Mahallesi 1050 Sokak Çelik Apartmanı'nda gaz kokusu alan komşular​ tek doğalgaz​ bağlı olan dairenin kapısını çaldı. Komşuların ısrarlı tepkisine karşılık kimse kapıyı açmadı. Durumdan şüphelenen vatandaşlar hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

EKİPLER ONUN İÇİN SEFERBER OLDU

Tüm ekiplerin adeta alarma geçtiği ihbarda ekipler kısa sürede olay yerine gelerek çalışma başlattı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, AFAD, KBRN ve doğal gaz acil ekipleri bina ve dairede gaz ölçümleri yaptı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin hazır bekletildiği seferberlikte ekiplerin de şahıstan haber alamaması üzerine ev sahibine ulaşılarak evin anahtarları getirildi.

"UYKUSUZDUM YATTIM, SIKINTI NEDİR?"

apılan gaz ölçümünün ardından polis ekipleri çift kapısı olan dairenin önce demir kapısını açtı, sonra da dairenin ahşap kasasını açmak isterken evde yaşayan H.M.A. kapıyı açtı. Şahsın kapıyı açması üzerine hem komşular hem de ekipler rahat bir nefes alırken, polis ekiplerinin şahsa durumu izah etmesine rağmen sinirlenen ev sahibi, “Senin için geldik” diyen ve kendisi için seferber olan tüm ekiplere, “Yatmak da mı sorun ya? Gelecek bir şey yok. Uykusuzdum yattım ya, ne var bunda, sıkıntı nedir yani? Kapkaççı gibi” deyip azarladı.