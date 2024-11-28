Kendisine bıçak çeken oğlunu gözünü kırpmadan vurdu!
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 Kasım 2024 08:47 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 08:54
Tekirdağ Çorlu’da bir baba kendisine bıçak çeken oğlunu silahla vurdu. Kasık bölgesinden yaralanan genç hastanede tedavi altına alındı.
Çorlu'da meydana gelen olayda, baba A.O. ile oğlu Y.O. arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada genç adam iddiaya göre babasına bıçak çekti. Durum karşısında sinirlenen baba, oğlunu silahla vurdu. Kasık bölgesinden yaralanan Y.O. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
BABA GÖZALTINA ALINDI
Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, baba A.O’yu olayı gerçekleştirdiği tabancayla birlikte gözaltına aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı