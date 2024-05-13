Kendisine küfür eden oğlunun bıçaklayarak öldürdü: Katil baba tutuklandı

13 May 2024 14:18 - Güncelleme : 13 May 2024 14:30

Adana'da şantaj cinayeti: Kızını tehdit eden genci gözünü kırpmadan öldürdü

Adana'da şantaj cinayeti: Kızını tehdit eden genci gözünü kırpmadan öldürdü

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde, hayvan bakımıyla ilgili çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba G.K., küfür ettiği iddiasıyla 29 yaşındaki oğlu Yakup Kart'ı göğsünden bıçaklamıştı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakup Kart tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan adliyeye sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkartılan G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.