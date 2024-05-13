Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kendisine küfür eden oğlunun bıçaklayarak öldürdü: Katil baba tutuklandı

Kendisine küfür eden oğlunun bıçaklayarak öldürdü: Katil baba tutuklandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 14:18 - Güncelleme : 13 May 2024 14:30
Kendisine küfür eden oğlunun bıçaklayarak öldürdü: Katil baba tutuklandı

Eskişehir’de bir baba, kendisine küfür eden 29 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan baba, cezaevine gönderildi

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde, hayvan bakımıyla ilgili çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba G.K., küfür ettiği iddiasıyla 29 yaşındaki oğlu Yakup Kart'ı göğsünden bıçaklamıştı. 

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yakup Kart tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan adliyeye sevk edilmişti.

Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkartılan G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...