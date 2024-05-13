Kendisine küfür eden oğlunun bıçaklayarak öldürdü: Katil baba tutuklandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 May 2024 14:18 - Güncelleme : 13 May 2024 14:30
Eskişehir’de bir baba, kendisine küfür eden 29 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından tutuklanan baba, cezaevine gönderildi
Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde, hayvan bakımıyla ilgili çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda baba G.K., küfür ettiği iddiasıyla 29 yaşındaki oğlu Yakup Kart'ı göğsünden bıçaklamıştı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakup Kart tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayetin ardından olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan adliyeye sevk edilmişti.
Sulh Ceza Hakimliği karşısına çıkartılan G.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı