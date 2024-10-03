Kendisine yer vermeyen gençlere öyle laflar söyledi ki duyanlar şoke oldu! "10 tane oğlum olsa birine bile almam"

03 Ekim 2024 16:51 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 16:54

Bursa'da toplu taşımada kendisine yer vermeyen gençlere tepki gösteren yaşlı kadının sözleri şoke etti. Gençleri taklit eden yaşlı kadın "10 tane oğlum olsa seni birine bile almam" dedi. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Bursa'da toplu taşımada kaydedilen görüntüler izleyenleri şaşkına çevirdi. Kendisine yer vermeyen gençlere sinirlenen kadın ağzına geleni söyledi. Sosyal medyada yayılan görüntülere yorum yağdı. GENÇLERE DEMEDİĞİ KALMADI Metroya binen yaşlı kadın, oturan gençlerden yer istedi. Fakat genç kadın yer vermek istemediğini söyleyince yaşlı kadın sinirden çılgına döndü. Genç kızı terbiyesizlikle suçlayan kadın, "On tane oğlum olsa seni birine bile almam. Dilin pabuç kadar" dedi. Genç kızlar ise "Senin gibi kaynana aman diyeyim. Senin oğlun zaten benden uzak dursun" diyerek cevap verdi. SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ Görüntüler sosyal medyada gündeme otururken kimi kullanıcılar yer vermeyen gençleri eletirdi kimileri ise yer vermek zorunda olmadıklarını savundu. İlgili Haberler Plajda kanlı saldırı: Kurşuna dizip jet skilerle kaçtılar! Gizlilik bitti! Meta'nın akıllı gözlüğü, sadece yüzünüze bakarak tüm bilgilerinizi bulabiliyor