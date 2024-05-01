01 May 2024 13:52 - Güncelleme : 01 May 2024 15:06
'Hachiko' filmi Ankara'da gerçek oldu: Kendisini besleyen makinistin yolunu gözlüyor
Ankara'da bulunan Kayaş tren istasyonunda sokak köpeği, kendisine yemek veren makinistin yolunu gözlüyor. Tren durağa yanaştığında koşar adım makinisti bekleyen köpek, sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki banliyö istasyonu Shibuya’da bir köpek heykeli sadakatin sembolü olarak nitelendirilir. Her gün aynı durakta ölen sahibini bekleyen ‘Hachiko’ Ankara'da gerçek oldu.
TRENİ GÖRÜNCE HEYECANLANIYOR
Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Kayaş tren istasyonunda ki sokak köpeği, devamlı olarak kendisine yemek getiren makinist Semih Mumcu'yu görerek, trenin peşinden koştu.
O anlar makinist Mumcu'nun cep telefonuna yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı