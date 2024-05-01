'Hachiko' filmi Ankara'da gerçek oldu: Kendisini besleyen makinistin yolunu gözlüyor

01 May 2024 13:52 - Güncelleme : 01 May 2024 15:06

Japonya’nın başkenti Tokyo yakınlarındaki banliyö istasyonu Shibuya’da bir köpek heykeli sadakatin sembolü olarak nitelendirilir. Her gün aynı durakta ölen sahibini bekleyen ‘Hachiko’ Ankara'da gerçek oldu.

TRENİ GÖRÜNCE HEYECANLANIYOR

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Kayaş tren istasyonunda ki sokak köpeği, devamlı olarak kendisine yemek getiren makinist Semih Mumcu'yu görerek, trenin peşinden koştu.

O anlar makinist Mumcu'nun cep telefonuna yansıdı.