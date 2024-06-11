Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı! 4,5 milyon TL'lik vurgun

11 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:04

Dolandırıcılık olayları son dönemde oldukça arttı. En son Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, 'Banka işlemleriniz MASAK tarafından inceleniyor' şeklinde söylemlerle baskı altına alarak bir vatandaşı dolandırdı.

4,5 MİLYON TL'LİK VURGUN

Elden 139 bin 600 dolar (yaklaşık 4,5 milyon TL) para alan dolandırıcıların yakalanması için ekipler operasyonun düğmesine bastı. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, A.B., M.S., C.Ç. ve M.S. isimli 4 şüpheliyi yakaladı.

DOLANDIRICILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

“Nitelikli Dolandırıcılık” olayını gerçekleştiren ve adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.