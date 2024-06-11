Kendisini MİT görevlisi olarak tanıttı! 4,5 milyon TL'lik vurgun
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Haziran 2024 10:57 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 11:04
Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheli, bir vatandaşı 139 bin 600 dolar (yaklaşık 4,5 milyon TL) dolandırdı. Dolandırıcılıkta parmağı olan 4 şüpheliden 2'si ekiplerce tutuklandı.
Dolandırıcılık olayları son dönemde oldukça arttı. En son Antalya'da kendisini MİT görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, 'Banka işlemleriniz MASAK tarafından inceleniyor' şeklinde söylemlerle baskı altına alarak bir vatandaşı dolandırdı.
4,5 MİLYON TL'LİK VURGUN
Elden 139 bin 600 dolar (yaklaşık 4,5 milyon TL) para alan dolandırıcıların yakalanması için ekipler operasyonun düğmesine bastı. Konuyla ilgili inceleme başlatan ekipler, A.B., M.S., C.Ç. ve M.S. isimli 4 şüpheliyi yakaladı.
DOLANDIRICILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
“Nitelikli Dolandırıcılık” olayını gerçekleştiren ve adli makamlara sevk edilen 4 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı