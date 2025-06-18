Kene ısırmaları Meclis gündeminde: MHP'den iki bakanlığa soru önergesi

Kayseri’de ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde artış gösteren kene ısırması vakaları endişeye neden oldu. MHP’li İsmail Özdemir, yaşanan can kayıpları sonrası Sağlık ve Tarım Bakanlıklarına soru önergesi verdiklerini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, son dönemde artış gösteren kene vakalarına ilişkin Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na soru önergeleri sunduklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özdemir, Kayseri dahil olmak üzere pek çok şehirde kene ısırmalarının can kayıplarına yol açtığını hatırlatarak acil önlem çağrısı yaptı.

İKİ BAKANLIĞA SORU ÖNERGESİ

Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son dönemlerde ülkemizin çeşitli şehirleri ile beraber Kayseri'de de görülmeye başlayan ve ne yazık ki kimi hemşerilerimizin hayatını kaybetmelerine sebep olan kene ısırması vakalarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı'yla beraber Sağlık Bakanlığı'na soru önergeleri verdik. Acil önlemlerin alınarak hemşerilerimizin yerel ve merkezi politikalarla korunması büyük önem taşıyor. MHP olarak konunun hassasiyetle takibini sürdürüyoruz" ifadelerine yer verdi.