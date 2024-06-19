Kene kâbusu yine can aldı! Bu kez yer Yozgat
Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
19 Haziran 2024 13:00 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 13:09
Hava sıcaklığının artmasıyla yurt genelinde kene vakları artmayı sürdürüyor. Son olarak Yozgat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören kişi hayatını kaybetti. Uzmanlar, kene asla elle dokunulmaması ve derhal hastaneye gidilmesi konusunda uyarıyor.
Yozgat'ta keneden bu yıl ilk ölüm gerçekleşti. 41 yaşındaki M.G. 14 Haziran'da ateş ve bulantı şikayetiyle Akdağmadeni Devlet Hastanesi'ne başvurdu.
HASTANEYE KALDIRILDI
M.G, burada yapılan ilk müdahalenin ardından önce Sorgun Devlet Hastanesi'ne ardından Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
KKKA hastalığı şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan ve müdahaleye rağmen kurtarılamayan M.G'nin cenazesinin bugün ilçede toprağa verileceği öğrenildi.
M.G'nin 12 Haziran'da vücuduna yapışan keneyi kendisinin çıkardığı öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı