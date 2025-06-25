Kene vakaları 2 ilimize daha sıçradı! 2 vatandaş hayatını kaybetti

Sivas'taki kene ölümlerinin ardından Tokat'ta da görülen vakalar, 2 ilimize daha sıçradı. Yozgat ve Gümüşhane'de de 2 vatandaştan acı haber geldi.

Sivas'ta yaşanan kene vakaları peş peşe ölümleri de beraberinde getirdi. En son Tokat'ta 38 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci'nin hayatını kaybetmesi sonrasında vakalar 2 ilimizde daha görüldü. Bugün Gümüşhane ve Yozgat'ta da 2 vatandaş kene ısırması sonucu hayatını kaybetti.

Alaattin Uzuntürk (39) isimli çobana bir hafta önce Gümüşhane'nin Şiran ilçesi kırsalında kene ısırdı. Bir süre sonra rahatsızlanan Uzuntürk, yakınları tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağırlaşan Uzuntürk, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle buradan Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.



Hastanede Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Alaattin Uzuntürk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BİR ÖLÜM DE YOZGAT'TA

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesine bağlı Alembey köyünde yaşayan Celal Sarsılmaz'a kene tutundu. Bir süre sonra rahatsızlanan 66 yaşındaki çiftçi, önce Sarıkaya Devlet Hastanesi'ne, daha sonra da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne nakledildi.

Durumu ağırlaşan Celal Sarsılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sarsılmaz'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Yozgat'a gönderildi.

KENE YAPIŞMASI DURUMUNDA NE YAPILMALI?

Kenenin vücuda yapışması durumunda yapılması gerekenleri anlatan Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın, "Vücutta kene görüldüğü zaman hemen çıkarılmalıdır. Çünkü vücutta ne kadar uzun süre kalırsa hastalık riski o kadar artmaktadır.

Kene bir cımbız veya pens yardımıyla kenenin deriye yapıştığı yerden tutulup, sağa sola oynatılarak çivi çıkarır gibi çıkarılmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra kenenin tutunduğu yere tentürdiyot gibi antiseptik maddeler sürülebilir. Vücuttan uzaklaştırılan keneler çamaşır suyu içine atılarak öldürülmelidir.

MUTLAKA TAMAMI ÇIKARILMALI

Kene çıkarılırken dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan biri, kenenin mutlaka tamamının çıkarılmasıdır. Kene kan emerken başı deriye gömülü şekilde kan emmektedir. Kan emen kene şişer. Çıkarırken parçalanıp başı içerde kalabilir. Tamamının çıkarılması önemlidir.

Çıkarıldıktan sonra da kenenin parmak arasında ezilerek parçalanması/patlatılması da doğru değildir. Bu durumda da kene taşıdığı mikroorganizmayı bulaştırabilir. Ayrıca, vücut üzerindeki keneler öldürülmemeli, vücuttan uzaklaştırmak amacıyla üzerlerine sigara basılmamalı veya kolonya dökülmemelidir. Şayet kişi keneyi belirttiğimiz koşullar altında çıkaramıyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurmalıdır." dedi.