Kent sele teslim olmuştu... Meteoroloji'den Samsun için bir uyarı daha!

08 Temmuz 2024 05:17 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 05:53

Meteoroloji’den 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve dolu geliyor!

Meteoroloji’den 4 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı: Sağanak ve dolu geliyor!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, Samsun'un doğusunda etkili olan aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli olmasının beklendiği belirtildi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

2 İLÇE SELE TESLİM OLDU

Samsun'un Terme ve Çarşamba ilçelerinde dün meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle birçok ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Yollar göle dönerken, ekipler alarma geçmişti.