Kente kuduz hayvan nakledildiği öne sürülmüştü! Valilikten açıklama geldi

10 Haziran 2024 09:05 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 09:06

Gaziantep'e Şanlıurfa’dan kuduz hayvan nakledildiğine ilişkin iddialar gündeme bomba gibi düştü. Şehirde vatandaşları tedirgin eden iddia sonrası Gaziantep Valiliğinden bir açıklama yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarından Gaziantep'e Şanlıurfa'dan kuduz hayvan nakledildiğine dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, "Bahse konu nakil işlemleri, hayvan derneklerince bakım ve sahiplenme amacıyla kontrollü olarak zaman zaman yapılan rutin işlemlerden olup gelişmeler, Valiliğimizin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ŞANLIURFA'DA 2 MAHALLE KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan Şanlıurfa’da kuduz vakaları nedeniyle 2 mahalle karantinaya alındı. Eyyübiye ilçesinde 2 sahipsiz köpekte kuduz vakasının tespit edilmesi üzerine mahallede alarm verildi.