Kentin göbeğinde hareketli dakikalar! Kolonya içti, bıçakla kendi kesti

17 Eylül 2024 09:42 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 09:43

Bursa'da bir kişi, kolonya içerken bıçakla kendini kesti. Polisin uzun uğraşları sonucu ikna edilen adam hastaneye kaldırıldı.

Bursa​'nın Doğanbey Mahallesi'nde meydana gelen olayda; H.Ş. isimli şahıs, eline aldığı kolonya​ ve bıçak​ ile "kendimi keseceğim" diye bağırmaya başladı. Şahsı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, H.Ş. ile konuşmaya başladı. Şahsın elindeki bıçağı bırakması için yoğun bir çaba sarf eden ekipler, uzun uğraşları sonucu adamı ikna etti.

BIÇAĞI BIRAKTI, POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Şahıs, kendisini ikna eden polislere sarılarak teşekkür etti. Kendini kestiği için kolundan yaralanan H.Ş., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. Polis, H.Ş.'yi polis merkezine götürdü.