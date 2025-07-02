Kentsel dönüşüm için bina yıkıldı, yan tarafın banyoları açıkta kaldı

İstanbul Güngören'de yıkım çalışması sırasında yan binanın iki dairesinin banyosu duvarsız kaldı. Ayrıca yıkım sebebiyle hasar alan bina için boşaltma kararı çıktı.

Güven Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki binada akşam saat 18.00 sıralarında yıkım yapılırken yan tarafın duvarının bazı dairelerde ortak olduğu tespit edildi. 5 kat bulunan binanın üstten iki katındaki dairelerinin banyo kısımları duvarsız olduğu fark edildi. Ayrıca 3'üncü katta bulunan salon kısımlarında da boşluklara neden olundu.

BİNAYA TAHLİYE KARARI

Dairede yaşayanların ihbarı üzerine polis ve zabıta gelerek durumla ilgili işlem başlattı. Öte yandan zarar gören 5 katlı binanın da yan tarafta başlatılan yıkımdan önce riskli yapı raporunun çıktığı öğrenildi. Hasar alan bina, tahliye edildi.

"HERKESİN MASRAFI ÖDENECEK"

Konu ile ilgili konuşan bina sakini Orhan Yaylacıkoral, "Bina sakinlerinden biriyim. Maalesef bizim 4. ve 5. katın banyo duvarları yokmuş. O duvarlar yan binanın duvarlarıymış. Onlar yıkılırken kazara kepçe de alttaki dairelere de zarar verdi. Yıkım zamanında böyle şeyler olabiliyor. Belediyeden arkadaşlar geldi. Sağ olsunlar ilgilendiler. Yarın bu masraflar ile ilgili detaylı çalışma yapacaklar. Herkesin masrafı ödenecek. Ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Bizim salonda küçük iki tane delik açıldı. Haliyle içerisi toz duman olmuş. Yarın halıları, koltukları yıkatacaklar. Delikler kapanacak. Öyle bir anlaşmamız var. Bizim binaya da yıkım kararı gelmişti. Öteki arkadaşları da çok zorlamak istemiyoruz. Masraflar karşılanırsa hep beraber ayrılacağız" dedi.