Kenya'da sel felaketi! Ulusal yas ilan edildi
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
09 May 2024 04:27 - Güncelleme : 09 May 2024 04:30
Kenya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybeden 238 kişi için ulusal yas açıklandı.
Kenya Devlet Başkanı William Ruto, basına yaptığı açıklamada, sellerde ölenler için ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.
238 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Ruto, sellerde yaşamını yitiren 238 kişinin yasını tutmak için 10 Mayıs Cuma gününü resmi tatil ilan ettiğini söyledi.
Kenya'daki seller nedeniyle 238 kişi hayatını kaybetmiş, 235 bin kişi de göç etmek zorunda kalmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı