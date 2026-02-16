Menü Kapat
Kerem Altan ve babası Ahmet Altan kimdir? Defne Joy Foster’in ölümü hakkında önemli açıklama

2011 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster’in annesi, Hatice Foster yıllar sonra yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Kızının ölümüne yönelik önemli iddialarda bulunan Defne Joy Foster, astım ilaçlarının alkolle alması nedeniyle hayatını kaybettiği söylenen kızının ölümünün şüpheli olduğunu ifade etti. Hatice Foster, kızının ölümü sonrası Kerem Altan’ın Amerika’ya taşındığını ve Ahmet Altan’ın oğlu olduğu için FETÖ’nün ölümün üstününü kapattığını iddia etti. Kızının ölümünde büyük ihmal olduğunu söyleyen Hatice Foster’in açıklamalarının ardından Kerem Altan ve Ahmet Altan’ın hayatı mercek altına alındı. Peki Kerem Altan ve babası Ahmet Altan kimdir, ne iş yapıyor? İşte, Kerem Altan ve babası Ahmet Altan hakkında bilinenler…

Kerem Altan ve babası Ahmet Altan kimdir? Defne Joy Foster’in ölümü hakkında önemli açıklama
Uzun yıllar ve köşe yazarlığı yapan Ahmet Altan, Hürriyet, Güneş, Milliyet, Yeni Yüzyıl gibi gazetelerde çalıştı. 2016 yılında terör örgütü tarafından yapılan darbe girişiminin ardından gözaltına alındı ve tutuklandı. Gazeteci Ahmet Altan, 2021 yılında Yargıtay kararıyla serbest bırakılmıştı. Defne Joy Foster’in annesi Hatice Foster’in Kerem Altan ve Ahmet Altın hakkında yıllar sonra açıklamalarda bulundu. Ahmet Altan’ın oğlu Kerem Altan’ın uzun süre yurtdışında yaşadığı bilinirken Kerem Altan’ın babası Ahmet Altan’ın genel yayın yönetmeni olarak görev yaptığı Taraf Gazetesinde bir dönem yazı işleri müdürlüğü görevini yaptığı biliniyor.

KEREM ALTAN KİMDİR?

Defne Joy Foster’in annesi Hatice Foster’in açıklamalarının ardından Kerem Altan’ın hayatı merak konusu oldu. Gazeteci Ahmet Altan’ın oğlu olan Kerem Altan, 2 Şubat 2011 yılında hayatını kaybeden Defne Joy Foster olayıyla kamuoyunda tanınmıştı. Kerem Altan’ın bir dönem babası Ahmet Altan’ın genel yayın yönetmeni olduğu Taraf Gazetesi’nde yazı işleri müdürlüğü görevini yaptığı biliniyor.

Kerem Altan ve babası Ahmet Altan kimdir? Defne Joy Foster’in ölümü hakkında önemli açıklama

AHMET ALTAN KİMDİR?

Defne Joy Foster’in ölümüyle gündem olan Ahmet Altan’ın babası olan Ahmet Altan, ünlü bir gazetecidir. 1950 yılında Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Altan, 2007 yılında Taraf gazetesinin kurucuları arasında yer almış ve genel yayın yönetmenliği görini yürütmüştür.

Ahmet Altan, Hürriyet, GÜneş, Milliyet ve Yeni Yüzyıl gazetelerinde uzun yıllar köşe yazarlığı yapmıştır. 2007 yılında Taraf Gazetesi kurucuları arasında yer almış ve sonrasında gazetenin genel yayın yönetmenliğini görevini yapmıştır. 2012 yılında görevinden istifa eden Altan, 2015 yılına kadar çeşitli romanlar kaleme alan Altan, 2015 yılında gazeteciliğe geri dönmüştür.

2016 yılında terör örgütünün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturmada Ahmet Altan ve kardeşi Mehmet Altan gözaltına alındı. 14 Nisan 2021 tarihinde 4 yıl kaldığı Silivri Cezaevi’nden tahliye edilmiştir.

Kerem Altan ve babası Ahmet Altan kimdir? Defne Joy Foster’in ölümü hakkında önemli açıklama

DEFNE JOY FOSTER’İN ANNESİ NE DEDİ?

Defne Joy Foster’in annesi Hatice Foster yıllar sonra kızının ölümüne ilişkin açıklamalarda bulundu. Hatice Foster “Defne'nin ölümünden sonra Kerem, Amerika'ya taşındı. Ahmet Altan'ın oğlu olduğu için FETÖ kızımın ölümünün üstünü kapattı. O gecenin şahidi Tolga Karel de apar topar Amerika'ya taşındı. Çok enteresan geliyor bana bu durum. Ben kızımı kaybettim, ne Ahmet Altan ne de oğlu başınız sağ olsun bile demedi. Kızımın ölümünde büyük bir ihmal var. Güya sokaklarda doktor aramış. 112'yi arasa kızım kurtulacaktı. Tamamen kızımın ölümünü ört bas etmeye çalıştılar. Ama yaşadığım her gün 'Allah da onlara çektirsin' diyorum. Kerem zaten Amerika'ya gitti diye duydum. Kızım sadece alkol kullanıyordu, hiç uyuşturucu kullanmadı.” dedi.

Kerem Altan ve babası Ahmet Altan kimdir? Defne Joy Foster’in ölümü hakkında önemli açıklama
