Kesinleşmiş 6 yıl cezayla aranan FETÖ üyesi yakalandı

Gaziantep’te kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasıyla aranan FETÖ silahlı terör örgütü üyesi şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Özetle

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar sonucunda, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan ve 6 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.T. isimli şüpheli şahsın Nizip ilçesindeki ikametine geldiği bilgisinin alınması sonrası JASAT timlerince yapılan operasyonla yakalandı.



Yakalanan şüpheli şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.