Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi, belediyenin banka hesaplarından yapılan para transferlerine ilişkin "zimmet" davasında kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, eski Belediye Başkanı Dede Yıldırım (76), dönemin Mali Hizmetler Müdür Vekili A.Ş. (60) ve aynı müdürlükte büro işçisi olarak görev yapan M.G.’yi (48) zimmet suçundan ayrı ayrı 7 yıl 3 ay 15 gün hapse mahkum etti.

28 SANIK İÇİN ZİMMET SUÇUNA YARDIMDAN HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti, "zimmet" suçuna yardım etmekten E.C.D. (49), B.G. (45), T.D. (43), H.İ. (47), H.Y. (38), B.G. (51), F.İ. (40), K.Y. (55), U.D. (27), İ.B.K. (29), V.B. (60), M.K. (42), F.C.Ş. (27), E.K.Ş. (31), U.T. (45), B.K. (55), M.Y. (54), S.E. (40), B.E. (46), İ.K. (46), Ş.Ş. (37), B.Y. (34), E.Ç. (32), S.K. (41), A.B. (52) ve S.D.’ye (22) ayrı ayrı 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası verdi. Aynı suça yardım eden İ.S. (38) ve E.T. (33) ise ayrı ayrı 2 yıl 11 ay hapse mahkum edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığının 13 Mart 2025’te 3 şüpheli hakkında zincirleme nitelikli zimmet, diğer 28 şüpheli hakkında ise bu suça yardım etme suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.