Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında TCG Anadolu'dan gövde gösterisi

20 Temmuz 2024 18:22 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 18:24

Kıbrıs'a Bülent Ecevit'in önderliğinde ve Mehmetçiğin azmiyle barışı getiren harekatın üzerinden tam 50 yıl geçti. Her yıl coşkuyla kutlanan harekatın 50. yılına özel kutlamalar da hazırlandı.

KIBRIS'TA GÖVDE GÖSTERİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de katıldığı törende Türk donanması gövde gösterisi yaptı. Türk yapımı TCG Anadolu'nun da katıldığı geçiş törenine 50 savaş gemisi eşlik etti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan verilen bilgide, "TCG Anadolu (L-400), 21 Temmuz 2024 tarihi 10.00-17.00 saatleri arasında Girne açıklarında alargada halkın ziyaretine açılacak olup gemiye intikal Girne Turizm Limanından yapılacak deniz vasıtaları ile sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.



