Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü için TBMM'den tezkere geçti

18 Temmuz 2024 18:18 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 18:20

Mecliste kabul edilen tezkerede, "Kıbrıs Türk Devleti’nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez. Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz." denildi.