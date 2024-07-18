Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yıl dönümü için TBMM'den tezkere geçti
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
18 Temmuz 2024 18:18 - Güncelleme : 18 Temmuz 2024 18:20
Son dakika haberi... TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yıl dönümüne ilişkin kabul edilen tezkerede uluslararası topluma KKTC'yi tanıma çağrısı yapıldı.
Mecliste kabul edilen tezkerede, "Kıbrıs Türk Devleti’nin, uluslararası toplumun bağımsız ve eşit egemen bir üyesi olarak hak ettiği yeri alması daha fazla tehir edilemez. Uluslararası toplumu Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona son vermeye ve KKTC'yi hak ettiği şekilde tanımaya davet ediyoruz." denildi.
Kaynak: tgrthaber.com