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Kıbrıs'ta deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: TGRT Haber
09 Ağustos 2024 02:00 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 02:01
Kıbrıs&#039;ta deprem oldu! AFAD verileri paylaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gece saatlerinde 3,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremlerin ardı arkası kesilmiyor. Bu kez Kıbrıs sallandı.

AFAD'tan alınan bilgilere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Gazimağusa kentinde 3,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 01.16'da meydana gelen depremin derinliği ise 51.76 kilometre olarak açıklandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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