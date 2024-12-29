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Kıbrıs'ta toplu tecavüz dehşeti! Genç kız sosyal medyadan yardım istedi: Bakanlık devreye girdi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Aralık 2024 13:21 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 13:33
Kıbrıs&#039;ta toplu tecavüz dehşeti! Genç kız sosyal medyadan yardım istedi: Bakanlık devreye girdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) tecavüze uğradığını ve tutuklu sanıkların yakınları tarafından tehditlere maruz kaldığını söyleyen İ.F'ye sosyal medyadan yardım istemişti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı genç kadına hukuki destek sağlanacağını bildirdi.

KKTC’de nisan ayında 5 kişinin toplu tecavüzüne uğrayan 21 yaşındaki İrem F. sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. 21 yaşındaki genç kız tutuklu yargılanan sanık yakınlarından tehditler aldığını belirterek sosyal medyadan "Ne olur, yardım edin, ölmek istemiyorum" çağrısında bulundu.Kıbrıs'ta toplu tecavüz dehşeti! Genç kız sosyal medyadan yardım istedi: Bakanlık devreye girdi - 1. Resim

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, KKTC​'de geçen nisan ayında, cinsel saldırıya uğradığını, tutuklu yargılanan sanıkların yakınları tarafından kendisinin ve ailesinin tehditler aldığını, KKTC'de görülen duruşma öncesi Türkiye'de annesi üzerine kayıtlı otomobilin kundaklandığını belirterek, sosyal medyadan yardım çağrısında bulunan İ.F. ile Bakanlık ekiplerinin görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, İ.F. ve yakınlarının güvenliğinin sağlanması için "6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" ve ilgili mevzuat kapsamında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi için ilgili kurumlarla işbirliği ve koordinasyon sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Devam eden yargılama sürecinde İ.F'ye hukuki destek sağlanması ve adli yardım hizmetlerinden faydalanmasına yönelik çalışmalar planlanmıştır. Bakanlığımız ilgili birimlerince, süreç yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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