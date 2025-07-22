Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Kılıçdaroğlu'nun en acı günü: İkiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir Burhaniye'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 19:27
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 19:27

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki BurhaniyeCemevi'ne getirildi. Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile törenine katılan burada taziyeleri kabul etti.

Kılıçdaroğlu'nun en acı günü: İkiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

HELALLİK ALINDI, DUALAR EDİLDİ

Törende helallik alındı, dualar edildi. Törene ikizi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP'li eski ve yeni dönem milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Gürsel Tekin, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu'nun en acı günü: İkiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Cenazede Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ile çocukları büyük üzüntü yaşadı. Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi Burhaniye Geriş Mezarlığı'na sevenlerinin gözyaşları ile defnedildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun acı günü! İkiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi bugün toprağa verilecek
ETİKETLER
#kemal kılıçdaroğlu
#chp
#cenaze
#burhaniye
#Adil Kılıçdaroğlu
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.