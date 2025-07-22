Kılıçdaroğlu'nun en acı günü: İkiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı

Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi, Burhaniye Devlet Hastanesi morgundan alınarak ilçedeki BurhaniyeCemevi'ne getirildi. Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ve çocukları ile cenaze törenine katılan Kemal Kılıçdaroğlu burada taziyeleri kabul etti.

HELALLİK ALINDI, DUALAR EDİLDİ

Törende helallik alındı, dualar edildi. Törene ikizi eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP'li eski ve yeni dönem milletvekilleri, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Gürsel Tekin, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede Adil Kılıçdaroğlu'nun eşi Saadet Kılıçdaroğlu ile çocukları büyük üzüntü yaşadı. Adil Kılıçdaroğlu'nun cenazesi Burhaniye Geriş Mezarlığı'na sevenlerinin gözyaşları ile defnedildi.