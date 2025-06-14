Kilis-Hatay yolunda feci kaza: 8 yaralı

Kilis-Hatay karayolunun 40. kilometresinde, Gözkaya köyü yol ayrımında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Merkez ilçeye bağlı Gülbaba köyü Sapkanlı Göleti mevkiine yakın noktada gerçekleşen kazada, H.D. (40) yönetimindeki 31 NCT 17 plakalı Fiat Linea ile M.K. (70) idaresindeki araç çarpıştı.



8 YARALI

Kaza sonucu her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. Araçta sürücü H.D. ile birlikte yolcular F.D. (48), E.K. (43), L.K. (27), H.K. (7), H.N.K. (5) ve E.N.K. (7); diğer araç sürücüsü M.K. ise yaralandı.



Çarpışmanın şiddetiyle diğer aracın bir tekeri yerinden çıkarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.