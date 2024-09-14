Kilis'te komşu kavgasında kan aktı: Ortalık savaş alanına dönüştü!

14 Eylül 2024 20:17 - Güncelleme : 14 Eylül 2024 20:24

Kilis'te komşuların kavgası kanlı bitti. Feci olayda 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kilis'te komşular arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay, Bilal Habeş Mahallesi Şorhabil Caddesi'nde meydana geldi. İki komşu ailenin fertleri arasında yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

1’İNİN HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kavgada M.A.C., H.S. ve M.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan H.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis yaralıların bulunduğu hastanelerde de güvenlik önlemleri aldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.