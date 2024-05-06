Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Kilis'te vahşet: Suriyeli adam eşi ve üç çocuğunu boğup intihar etti
06 May 2024 04:40 - Güncelleme : 06 May 2024 04:45

Kilis'te vahşet: Suriyeli adam eşi ve üç çocuğunu boğup intihar etti

Kilis'te Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin ölümü dehşete düşürdü. Yaşları 5 ve 8 arasındaki üç çocuğunu ve eşini boğan adam intihar etti.

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kilis&#039;te vahşet: Suriyeli adam eşi ve üç çocuğunu boğup intihar etti

Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden kişinin cesedine ulaşıldı.

İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenilyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.

Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...