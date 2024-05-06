06 May 2024 04:40 - Güncelleme : 06 May 2024 04:45
Kilis'te vahşet: Suriyeli adam eşi ve üç çocuğunu boğup intihar etti
Kilis'te Suriye uyruklu 5 kişilik ailenin ölümü dehşete düşürdü. Yaşları 5 ve 8 arasındaki üç çocuğunu ve eşini boğan adam intihar etti.
Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kilis'te, eşi ile üç çocuğunu öldürdükten sonra intihar eden kişinin cesedine ulaşıldı.
İhbar üzerine Nedim Ökmen Mahallesi Rüzgarlı Sokak'taki eve gelen polis ekipleri, 5 kişilik Kuvara ailesinin cansız bedenilyle karşılaştı.
Yapılan incelemede, Suriye uyruklu Yusuf Kuvara'nın henüz belirlenemeyen nedenle eşi Merve ile 8, 6 ve 5 yaşlarındaki üç çocuğunu boğarak öldürdüğü tespit edildi. Yusuf Kuvara'nın daha sonra aynı evde intihar ettiği belirlendi.
Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı