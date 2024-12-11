Kilitsiz kapılar işlerini kolaylaştırdı! Hırsızlardan şaşırtan yöntem

11 Aralık 2024 21:37 - Güncelleme : 11 Aralık 2024 21:45

İnsanların kapılarını kilitlememe alışkanlıkları hırsızların işini kolaylaştırmaya devam ediyor. Bursa'da iki kadın hırsız, kapısını kilitlemeden evinden çıkanları tespit ederek evlere girdi. Kullandıkları yöntem şaşkınlık oluşturdu.

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Bursa’nın İnegöl ilçesinde 4 ayrı eve girerek toplam 200 bin TL değerinde ziynet eşyası ve nakit para çalan 2 kadın, polis ekiplerinin başarılı çalışmasıyla yakalandı.

KAPILARI KREDİ KARTIYLA AÇTILAR

Olay, Yeni ve Ertuğrulgazi Mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 27 yaşındaki Marziye I. ve 26 yaşındaki Yonca U., apartmanlara girerek dairelerin zillerine basıp evde kimsenin olmadığını kontrol etti. Daha sonra kilitlenmemiş kapıları kredi kartıyla açarak 4 farklı daireden altın ve para çalan şüpheliler, rahat tavırlarla siteden uzaklaştı.

POLİS KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine harekete geçen İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, mahallede detaylı inceleme yaparak şüphelilerin izini sürdü. Sokak sokak yapılan aramalar sonucunda kadınlar kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'DEN GELMİŞLER

Polis, şüphelilerin üzerlerinde yaptığı aramada çalınan ziynet eşyaları ve 7 bin TL nakit para ele geçirdi. Yapılan incelemelerde, Marziye I. ve Yonca U.’nun hırsızlık yapmak amacıyla Eskişehir’den İnegöl’e geldikleri belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.