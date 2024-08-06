Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: Piyasada çok pahalı, kendim için yetiştiriyorum

06 Ağustos 2024 10:24 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:53

Türkiye'nin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, evinden uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen bir şüpheli için operasyonun düğmesine bastı.

Ceyhun K. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda; 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök Hint keneviri, 6 adet sıvı gübre ile çok sayıda iklimlendirme sistemine ait parça ele geçirildi.

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Tutuklanarak emniyete götürülen şahsın ifadesi pes dedirtti. Ceyhun K. emniyetteki sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı, kenevirleri kendim için yetiştiriyorum" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.