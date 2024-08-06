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Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: Piyasada çok pahalı, kendim için yetiştiriyorum

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
06 Ağustos 2024 10:24 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 10:53

Adana'da evinde uyuşturucu yetiştiren şüpheli kıskıvrak yakalandı. Operasyonda 3 kilo 800 gram esrar ele geçirildi. Yakalanan şüphelinin ifadesi pes dedirtti.

Türkiye'nin dört bir yanında zehir tacirlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, evinden uyuşturucu madde yetiştirdiği tespit edilen bir şüpheli için operasyonun düğmesine bastı.

Ceyhun K. isimli şahsın evine düzenlenen operasyonda; 3 kilo 800 gram esrar, 55 kök Hint keneviri, 6 adet sıvı gübre ile çok sayıda iklimlendirme sistemine ait parça ele geçirildi.

Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: Piyasada çok pahalı, kendim için yetiştiriyorum - 1. Resim

İFADESİ 'PES' DEDİRTTİ

Tutuklanarak emniyete götürülen şahsın ifadesi pes dedirtti. Ceyhun K. emniyetteki sorgusunda, "Esrar piyasada çok pahalı, kenevirleri kendim için yetiştiriyorum" dediği öğrenildi.

Kilolarca uyuşturucuyla yakalandı, savunması 'pes' dedirtti: Piyasada çok pahalı, kendim için yetiştiriyorum - 2. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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