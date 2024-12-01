Kimlik numarası yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Hamile kaldı, katil oldu, yaşarken öldü

01 Aralık 2024 12:00 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 12:31

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan 26 yaşındaki 2 çocuk babası Abdulselam Deniz'in kolay ezberlenebilir kimlik numarası başına bela oldu. Çoğu rakamın aynı olduğu kimlik numarası yüzünden Deniz'in terör örgütü üyesi olma, adam vurma, sayısız icra dosyası ve hatta hamile kalmaktan bile kaydı çıktı. Yaşananlar yüzünden sürekli ifade verdiğini söyleyen Deniz, yetkililerden yardım istedi.

Büyükçekmece​'de çaycılık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuk babası Abdulselam Deniz kimlik numarası yüzünden sürekli emniyete ifade veriyor. Tekrarlanan rakamlar içeren ve kolay ezberlenen kimlik numarası başına bela olan Deniz'in başına gelmeyen kalmadı. Deniz, hastane kayıtlarına baktığında hamile bile çıktığını gördü hatta öldüğünü bile söylediler.

ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ İFADE VERİYOR

Kimlik numarasının kolaylığı yüzünden başına çeşitli sorunlar açıldığını kaydeden Abdulselam Deniz, “Numaranın kolaylığı sebebiyle başıma bir sürü iş geliyor. Kimliğimden dolayı katil oluyorum. Hırsız, dolandırıcı, vergi kaçakçısı oluyorum. Tamamen kimlik numaram yüzünden. Bunun yüzünden, karakollarda, mahkemelerde gidip ifade veriyorum. Kendimi açıklamak zorunda kalıyorum” dedi.

Doğduğu günden beri başının sürekli belada olduğunu kaydeden Deniz, “Hemen hemen doğduğumdan beri çocukluğumdan beri ifadeler vermeye gidiyorum ben. Bana ait olmayan krediler, borçlar var. Her seferinde kendimi aklamaya çalışıyorum. Bir ara terörist dediler bana terör örgütü kurmaktan evime baskın yapıldı. Bildiğiniz şafak operasyonu yapıldı bana. Ben o zaman okula gidiyordum. Lise zamanımdaydı. Sonra memur beyler kağıt bıraktılar vatana emniyete gelsin diye. Beni görünce çok şaşırdılar çocuktum çünkü daha. O zaman araştırdılar bir dernekmiş burası terör örgütüne yardım eden bir dernek. Boş kalan yere de benim kimlik numaramı kafadan dolduruyorlar” diye konuştu.

"E-NABIZDA GEBELİK DURUMUM GÖZÜKÜYOR"

Çocukken hastanelerde babasının sigortasından da bu yüzden yararlanamadığını kaydeden Deniz, “Bir gittim gazi dediler, bir kere daha gittim ölüsün dediler. Bir kere daha gittim 90 yaşındasın dediler. Bazen gittiğimde senin kaydın yok dediler. Ama bugün kayıt olmayan bir vatandaş hastaneye gidiyor. Kimlik numarasını kafadan sallıyor. Numaraların hepsini sallayınca olan bana oluyor. Ben e-nabza girdiğimde hastane kayıtlarımda kadın doğum bile var. Gebelik durumu gözüküyor. Ben bugün İstanbul'dayım İstanbul dışına da çıkmamışım kolay kolay. Gaziantep'te, Konya'da, Giresun'da benim muayene olduğum gözüküyor. Ya trafik cezası yiyorum ben, ya suç işliyorum, ya adam vuruyorum. Ya dolandırıcı çıkıyorum. Gidip her seferinde ifade veriyorum. Çok gittiğim için memur beyler tanıyorlar beni artık. 100'ün üstünde suç dosyam var. Ben bunları yapıyorsam benim dışarıda ne işim var” şeklinde konuştu.

"YALVARIRIM KİMLİK NUMARAMI DEĞİŞTİRİN"

Evli ve 2 çocuğu olduğunu söyleyen Deniz, “Çoğu zaman onları da ifade vermeye götürüyorum. Bakıyorlar çocuklar, benim de durumumu biliyorlar. Benim hayatım hep ifade vermekle geçiyor. Kendimi açıklamakla geçiyorum. Yetkililere yalvarıyorum. Allah rızası için benim kimliğimi değiştirin. Tamam yanlışlık olmuş hata olmuş ama bu sorununun düzelmesi gerekiyor. Ben kendim yapılması gereken her şeyi yaptım. Her yere yazdım. Nüfusa gidiyorum. Nüfus memurları bana diyor ki böyle kimlik mi olur. Kimisi bana diyor ki kimliği sen yapmışsın. Böyle bir şey olabilir mi” dedi.