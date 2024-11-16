Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur trafik kazası geçirdi

16 Kasım 2024 13:30 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 13:30

Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur, İzmir'de büyükşehir meclis toplantısına giderken trafik kazası geçirdi. Bodur'un sağlık durumuna ilişkin açıklama geldi.

İzmir​'de Kınık​ Belediye Başkanı Sema Bodur ve çalışma arkadaşlarının bulunduğu otomobil, Kınık ilçesinden İzmir Büyükşehir Meclis Toplantısına gitmek üzereyken Kuzey Ege Otoyolu'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Ölümle burun buruna gelen Kınık Belediye Başkanı Sema Bodur ile araçta bulunan Belediye Meclis Üyesi Bilge, basın danışmanı Oğuz Göçmen ve otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

Belediye Başkanı Bodur, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kazadan yara almadan kurtulduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Trafik kazası sonrası telefonla arayarak, mesaj yazıp sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dileklerini ileten herkese gönülden teşekkür ediyor; sağlık durumumuzun iyi olduğunu bildirmek istiyorum."

SEMA BODUR KİMDİR?

Sema Bodur 1966 yılında İzmir'in Kınık ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Kınık’ta tamamladı. Aile işlerini üstlenerek ticari hayata atıldı.

Memuriyet kariyerine 1991 yılında İzmir Gençlik Spor İl Müdürlüğü’nde göreve başladı. Bu görev boyunca Türkiye ve uluslararası şampiyonluklarında antrenör olarak görev yaptı. 2011 yılında Gençlik Spor Bakanlığı’ndan emekli olan Sema Bodur ara verdiği ticari faaliyetlerine sürdürdü. Evli olan Sema Bodur bir çocuk annesi.

Sema Bodur, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerde yüzde 55,74 oy alarak CHP'den Kınık Belediye Başkanı seçildi.