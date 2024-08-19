Kira ödemeyen kiracı 21 ay sonra tahliye edildi! Manzara karşısında herkes şoke oldu: Maske takıp girebildiler
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:54
Kira ödemeyen kiracının evine giren ekipler gördükleri manzara karşısında adeta şoke oldu. Daha eve girmeden ağır kokular alan ekipler maske takarak girebildi. Evin halini gören ev sahibinin siniri sesine yansıdı.
Kirasını bir türlü alamayan ev sahibi, kiracısından evinden çıkmasını istedi. Kira ödemeden 21 ay boyunca ev kalan kiracıyı mahkemeye veren ev sahibi ekiplerle kapıya geldi.
KOKUDAN İÇERİ GİREMEDİLER
Daha apartmanın girişinde ağır bir koku yayılınca ekipler daireye maskelerle girdi. Eve girer girmez çok sayıda kedi ile karşılaşan ev sahibi ve ekipler neye uğradığını şaşırdı.
"EVİMİ ÇÖP EVE ÇEVİRMİŞ"
Evinin çöp eve döndüğünü gören ev sahibinin siniri ise sesine yansıdı. O anlar saniye saniye kaydeden ev sahibi, "Ben size boşuna demiyorum. Evi çöp eve çevirmiş" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.
Kaynak: Tgrthaber.com