Kira ödemeyen kiracı 21 ay sonra tahliye edildi! Manzara karşısında herkes şoke oldu: Maske takıp girebildiler

19 Ağustos 2024 09:36 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 09:54

İsmail Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü oğlu anlattı: Telefonu onu kolay hedef haline getirdi

İsmail Haniye'nin nasıl öldürüldüğünü oğlu anlattı: Telefonu onu kolay hedef haline getirdi

Sosyal medya bu evi konuşuyor! Kira fiyatı duyanları şoke etti: Harabeden farkı yok

Sosyal medya bu evi konuşuyor! Kira fiyatı duyanları şoke etti: Harabeden farkı yok

Kirasını bir türlü alamayan ev sahibi, kiracısından evinden çıkmasını istedi. Kira ödemeden 21 ay boyunca ev kalan kiracıyı mahkemeye veren ev sahibi ekiplerle kapıya geldi.

KOKUDAN İÇERİ GİREMEDİLER

Daha apartmanın girişinde ağır bir koku yayılınca ekipler daireye maskelerle girdi. Eve girer girmez çok sayıda kedi ile karşılaşan ev sahibi ve ekipler neye uğradığını şaşırdı.

"EVİMİ ÇÖP EVE ÇEVİRMİŞ"

Evinin çöp eve döndüğünü gören ev sahibinin siniri ise sesine yansıdı. O anlar saniye saniye kaydeden ev sahibi, "Ben size boşuna demiyorum. Evi çöp eve çevirmiş" ifadeleriyle tepkisini gösterdi.