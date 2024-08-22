Kıraathanede oturanların üzerine ağaç dalı düştü: 2'si ağır 9 yaralı
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ağustos 2024 03:39 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 03:55
İzmir Kemalpaşa'da asırlık çınar ağacı dalının kıraathanede oturan vatandaşların üzerine düşmesi sonucu ikisi ağır 9 kişi yaralandı.
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde akşam saatlerinde 600 yıllık çınar ağacının büyük gövdeli dalı, kıraathanede oturan vatandaşların üzerine devrildi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre, olay sonrası çok sayıda kişi, ağaç dalının altında kaldı.
Durumun bildirilmesi üzerine çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi. Çevredekilerinde yardımıyla kurtarılan 9 yaralı, ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı