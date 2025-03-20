Kiracı dehşetinde hayrete düşüren detay: Markette cinayeti işledi, 5. adrese saldırırken yakalandı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kiracı tartıştığı 10 yıldır işlettiği market sahibine kurşun yağdırdı. Kiracı daha sonra motosiklet ile gittiği adreslerde pompalı ile dehşet saçtı. Şüpheli 5'inci adrese giderken yakalandı.

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde 45 yaşındaki kiracı uzun zamandır işlettiği marketin sahibi ile tartışınca 4 farklı konumda hareketli anlar yaşandı. Medeniyet Bulvarı üzerinde market işleten Doğan G. (45), kira sebebiyle tartıştığı mülk sahibi Mehmet Bal'ı (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından Cadde 54 AVM'e giden Doğan G., öncesinde iş yaptığı bir gayrimenkul ofisinin camına tüfekle ateş açtı.

EMLAKÇININ EVİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Bölgeden motosiklet ile ayrılan şahıs buradan ise Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki toptan satış yapan bir marketi hedef aldı. Şahsın toptan marketten mal aldığı öğrenildi. Yaklaşık yarım saat içerisinde şehri adeta birbirine katan şahıs, Erenler ilçesinde de bir emlakçının evine kurşun yağdırdı.

HEDEFLERİNİ TAMAMLAYAMADAN POLİSE YAKALANDI

İddiaya göre, şahsın daha öncesinde iş yaptığı aralarında alacak-verecek meselesi bulunduğu kişilerin iş yerlerini hedef aldığı öğrenildi. Toplam 7-8 kişi için plan yaptığı öğrenilen şahıs 5'inci adrese giderken Adapazarı ilçesinde polis ekiplerince olaylarda kullandığı pompalı tüfek ve motosiklet ile yakalandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Üzerinde çok sayıda fişek bulunan saldırganın Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.