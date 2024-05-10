Kiracısı öldü zannetti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

10 May 2024 16:18 - Güncelleme : 10 May 2024 16:22

Bolu'da kiracısı Abed E.’den bir süredir haber alamayan ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, kiracısının öldüğünde şüphelenip durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine apartmanın bulunduğu bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

EV SAHİBİ GÖRDÜĞÜ BANZARA KARŞISINDA ŞOKE OLDU

Ekipler daha sonra ise çilingir çağırdı. Olay yerine gelen çilingir yardımıyla kapı açıldı. Kapının açılmasının ardından ev sahibi gördüğü manzara karşısında şok oldu.

Kiracı Abed E.’nin evdeki tüm eşyaları toplayarak ortadan kaybolduğu ve ev sahibinin telefonlarına bakmadığı öğrenildi.

"FİRARA RAZIYIZ, ÖLMESİN DE"

Kiracısının son bir ayın kirasını ödemediğini ve kendisine bir türlü ulaşamadığını belirten ev sahibi İbrahim Beyazoğlu, "Biz de aramaya başladık onun üzerine, arayıp ulaşamadım. Komşulara sorduk, uzun süredir görmediklerini söylediler. Yabancılar şubeye, polise gittik derken iş buraya çıktı. Bugün polis çağırdım, intihar etmiş olabilir, birisi tarafından öldürülmüş olabilir, bunları hep duyuyoruz haberlerde. Baktık ki firar etmiş. Firara razıyız. Ölmesin de. Yabancı uyrukluydu. Bekar ve yalnız kalıyordu” ifadelerini kullandı.